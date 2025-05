Il Manchester City fa sul serio per Reijnders: è l'obiettivo principale per la prossima estate

I Citizens puntano forte sul centrocampista olandese e lo ritengono il giocatore ideale per ripartire dopo una stagione deludente.

Milan e Manchester City quest'anno hanno più di qualcosa in comune.

Entrambe le squadre hanno attraversato una delle stagioni più buie della loro storia recente, a causa di un cammino deludente sia in campionato che in Champions League.

Gli inglesi, però, sono ancora in corsa per un piazzamento alla prossima 'Coppa dei Campioni' e nel prossimo mercato vogliono rinforzarsi per tornare a competere su tutti i fronti: il primo nome chiesto da Pep Guardiola è quello di Tijjani Reijnders.