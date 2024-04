Manchester City-Chelsea dove vederla: DAZN o Sky? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Manchester City e Chelsea a confronto in semifinale di FA Cup: tutto su formazioni e diretta tv e streaming della gara.

Spazio alla prima delle due semifinali della FA Cup 2023/24: Manchester City e Chelsea si affrontano nel sempre suggestivo scenario di Wembley.

I 'Citizens' arrivano all'appuntamento dopo aver eliminato, nell'ordine, Huddersfield (5-0), Tottenham (0-1), Luton (2-6) e Newcastle (2-0) nei precedenti turni.

Una partita in più per i 'Blues' che, dopo aver battuto il Preston (4-0), hanno avuto la meglio sull'Aston Villa (1-3) nel match del replay successivo allo 0-0 di 'Stamford Bridge'. Stadio casalingo teatro anche delle vittorie su Leeds (3-2) e Leicester (4-2), entrambi club di Championship.

Di seguito tutte le info per rimanere aggiornati su Manchester City-Chelsea: dalle formazioni alle indicazioni su come seguire l'incontro in diretta tv e streaming.