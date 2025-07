Manchester City-Al Hilal 3-4 d.t.s, pagelle e tabellino: Inzaghi firma la prima impresa e vola ai quarti, eliminato Guardiola al termine di una partita epica

La formazione saudita di Simone Inzaghi accede ai quarti dopo un match pazzesco: decisivo il goal di Marcos Leonardo nei tempi supplementari, Guardiola eliminato.

L'Al Hilal di Simone Inzaghi è ai quarti di finale del Mondiale per Club. La formazione saudita accede tra le prime otto della competizione al termine di un match incredibile contro il Manchester City di Pep Guardiola, battuto per 4-3 al termine dei tempi supplementari. Una gara pazza, con numerosi capovolgimenti di fronte, rimonte ed emozioni, decisa dal goal di Marcos Leonardo al 114'. L'Al Hilal affronterà ai quarti il Fluminense, formazione che ha eliminato l'Inter con il 2-0 a Charlotte firmato Cano ed Hercules.

L'avvio è un monologo del Manchester City, che sblocca subito il risultato: al 10' azione di Ait-Nouri, servito da Reijnders, e cross velenoso, che la difesa dell'Al Hilal prova ad allontanare. La palla carambola su Gundogan e finisce tra i piedi di Bernardo Silva, che realizza un tap in semplicissimo. Proteste veementi della formazione saudita per un presunto tocco di mano del centrocampista tedesco di origini turche, ma per l'arbitro è tutto regolare.

Bounou salva l'Al Hilal, che prova ad alzare ritmo e baricentro, senza però riuscire a produrre azioni particolarmente pericolose. La formazione saudita concretizza alla prima occasione della ripresa, quando trova il goal dell'1-1: al primo pallone del secondo tempo, Malcom semina panico nella difesa del City mentre Marcos Leonardo è lesto a deviare di testa in rete una palla vagante nell'area avversaria. L'Al Hilal trova addirittura il sorpasso al 52': sul corner per il City, la squadra di Inzaghi riesce a capovolgere il fronte immediatamente con un lancio lungo per Malcom, che sfrutta gli spazi lasciati dalla difesa avversaria e dopo una corsa di quasi 50 metri batte Ederson con una conclusione in diagonale.

Il City non ci sta e riporta subito in equilibrio il risultato: sul corner di Bernardo Silva, Haaland sfrutta una carambola e con il sinistro firma il 2-2. Il risultato non cambia al termine del recupero: si va ai tempi supplementari.

Al 94' l'Al Hilal torna a sorpresa avanti: corner col contagiri di Ruben Neves e colpo di testa di Koulibaly, che anticipa Aké e firma la rete del 3-2 e del sorpasso. I cambi trasformano il City, che trova il pari al minuto 104: cross meraviglioso col mancino di Cherki e colpo al volo di Foden, che manda la palla alle spalle di Bounou. Al 114' l'Al Hilal torna definitivamente avanti con Marcos Leonardo, che firma la doppietta. L'attaccante brasiliano riceve la sponda perfetta di Milinkovic-Savic e firma in due tempi, da pochi passi, la rete del 4-3.

Gioco, partita, incontro: l'Al Hilal è ai quarti del Mondiale per Club, Inzaghi firma la prima impresa alla guida del club saudita.