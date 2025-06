Manchester City-Al Ain 6-0, pagelle e tabellino: doppietta Gundogan e primi goal per Echeverri e Cherki, i Citizens di Guardiola volano agli ottavi di finale

I Citizens di Guardiola conquistano la seconda vittoria di fila e accedono agli ottavi: il successo sull'Al Ain regala il pass anche alla Juventus.

Il Manchester City di Pep Guardiola vola agli ottavi di finale del Mondiale per Club con un turno d'anticipo. I Citizens superano l'Al Ain e accedono alla fase ad eliminazione diretta, certificando la qualificazione alla fase a eliminazione diretta insieme alla Juventus (4-1 al Wydad Casablanca) con 90 minuti d'anticipo: l'ultima sfida, lo scontro diretto, deciderà chi concluderà al primo posto del Gruppo G.

Pronti via e il muro eretto dall'Al Ain con il 5-4-1 con Park in mezzo ai centrali e Rahimi unica punta crolla dopo appena 8 minuti. Sugli sviluppi di un corner da destra, Ilkay Gundogan disegna una parabola perfetta con un cross che si trasforma in tiro e beffa il portiere avversario Eisa. La risposta è affidata al destro di Chadli dopo il recupero di palla di Traoré: la conclusione in diagonale trova un super intervento di Ortega, che devia fuori dallo specchio della porta.

Al 27' arriva il raddoppio dei Citizens con una magia direttamente su calcio di punizione. Il 'Diablito' Claudio Echeverri, alla prima da titolare con la maglia del Manchester City, dipinge una traiettoria meravigliosa e firma il primo goal con il club inglese. Il monologo dei Citizens prosegue con Haaland che per poco non approfitta di un'ingenuità di Park, mentre Gvardiol colpisce il palo con un colpo di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo.

Per il tris è solo questione di tempo: nell'ultima azione del primo tempo, Rabia trattiene Akanji in area di rigore. L'arbitro inizialmente lascia giocare, ma poi cambia idea e concede il penalty dopo l'OFR, su indicazione del VAR. Sul dischetto si presenta Haaland, che spiazza Eisa e non sbaglia.

Nella ripresa prosegue il monologo del Manchester City. La girandola dei cambi non produce effetti, con i Citizens che sfiorano più volte il poker, prima con Mattheus Nunez e poi con Haaland, senza fortuna. Il 4-0 arriva al 74': imbucata di Bernardo Silva per Gundogan, che con un controllo orientato inganna un paio di avversari e si porta a tu per tu con Eisa, prima di un morbidissimo scavetto che non lascia scampo al portiere dell'Al Ain.

Nel finale il Manchester City dilaga e raggiunge la Juventus nella differenza reti (+8), criterio fondamentale per la classifica in caso di pari punti. Bobb firma la 'manita' mentre Rayan Cherki trova il suo primo goal con la maglia dei Citizens.

La squadra di Guardiola tenta il sorpasso sui bianconeri negli ultimi istanti della gara, ma Eisa nega la settima rete: alla Juventus di Tudor basterà un pari nello scontro diretto per chiudere il Gruppo G in testa.