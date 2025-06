Mamelodi Sundowns-Borussia Dortmund 3-4, pagelle e tabellino: Williams sbaglia tutto, Jobe Bellingham trova la prima gioia in giallonero

Mamelodi Sundowns FC vs Borussia Dortmund

Mondiale per Club

Nonostante una prima parte e un finale in chiara difficoltà, il Borussia Dortmund supera l'esame Mamelodi Sundowns dopo il pari all'esordio.

Il Borussia Dortmund risponde presente dopo lo 0-0 dell'esordio: stavolta i ragazzi di Kovac hanno la meglio sul Mamelodi Sundowns, nonostante un avvio e un finale in apnea e con una fase difensiva in chiara difficoltà.

Per informazioni chiedere a Lucas Ribeiro, autore del momentaneo 1-0 sudafricano: coast to coast incredibile e piazzato mancino a superare l'incolpevole Kobel. Uno schiaffo inatteso, a cui però i tedeschi sanno reagire: passa una manciata di minuti ed è Nmecha a trovare il pari, complice il clamoroso errore in fase di costruzione dal basso di Williams.

I sudafricani iniziano ad avvertire le prime crepe, che si tramutano nel definitivo sorpasso: Gross recupera palla su Mokoena, Brandt crossa al bacio per lo stacco di Guirassy che raddoppia sul secondo palo. A ridosso dell'intervallo c'è spazio anche per il tris tedesco: altro intervento non irreprensibile di Williams che stavolta favorisce Jobe Bellingham, alla prima gioia personale con la nuova maglia.

L'articolo prosegue qui sotto

La pietra tombale sulle speranze dei Sundowns è lo sfortunato autogoal di Mudau: deviazione sul cross di Svensson che finisce col superare Williams. Rayners riporta a -2 i suoi dopo tre minuti, Mothiba non sbaglia al 90' ma non basta: a Cincinnati finisce 3-4.