Mamdani, il sindaco di New York che ama l'Arsenal e odia il VAR: il calcio è stato fondamentale nella sua campagna d'elezione

Non appena il nome di Zohran Mamdani, nuovo sindaco di New York, ha cominciato a fare il giro del mondo per la sua possibile vittoria nella 'Grande Mela', i tifosi dell'Arsenal hanno cominciato a scherzare sui social. Mamdani è del resto un grande tifoso dei Gunners, un team continuamente vicino alla gloria ma quasi mai riuscito ad arrivare al traguardo.
In molti hanno così equiparato Mamdami ali Gunners, cominciando a credere in un 2026 glorioso dopo lo storico 5 novembre, giorno in cui un politico musulmano e socialista è divenuto il primo cittadino di N.Y.
Se contro ogni previsione può farcela un tifoso dell'Arsenal, beh può farcela anche l'Arsenal. È curioso, del resto, che Mamdani, nato in Uganda da genitori di origine indiana, sia stato eletto proprio in un periodo in cui l'Arsenal guida la classifica di Premier e di Champions League.
Certo, la stagione inglese ed europea è comunque appena iniziata, ma i riflettori sono tutti per i Gunners, complice un Liverpool in lenta ripresa, un City lontano parente del vecchio schiacciasassi guardioliano e le solite big che sembrano fare a gara a chi si deve fermare sul più bello. In Europa, poi, il primo posto del girone unico non può certo essere un indicatore sulla vittoria finale, ma è comunque un'inizio.