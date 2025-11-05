Mamdani, il sindaco di New York che ama l'Arsenal e odia il VAR: il calcio è stato fondamentale nella sua campagna d'elezione

Da politico e tifoso, e non da politico tifoso che usa agganci per seguire il calcio, Mamdani sta vivendo un Autumn in New York (non un gran film) notevole, dopo aver utilizzato lo sport e in particolare il suo prediletto pallone per supportare cause politiche e programmi cittadini. Il calcio baraccone e capitalistico degli ultimi decenni fa ormai ombra a quello popolare, utile a uscire dalle difficoltà e prospettare un futuro migliore, ma non nel mondo di Mamdani.

Zohran chiede un calcio più accessibile e meno elitario in patria, considerando l'imminente Mondiale 2026 che taglierà fuori le classi meno abbienti. "Non credo che si possa costruire un futuro stabile per il calcio negando ai tifosi della classe lavoratrice la possibilità di guardare le partite dal vivo" ha detto Mamdani qualche tempo fa.

La vendita dei biglietti del Mondiale fa discutere da mesi, in una lotteria poco chiara per accaparrarsi i preziosi tagliandi e sopratutto la possibilità di vedere i prezzi alle stelle in virtù della mobilità del sistema che non permetterà ai curiosi cittadini di New York di assistere anche a quelle partite meno pubblicizzate.

Mamdani ha lanciato la petizione “Game Over Greed”, contro la politica dei prezzi dinamici dei biglietti. Lo ha fatto per fermare l’aumento automatico dei biglietti in base alla domanda e chiedere una quota scontata del 15% ai residenti di New York.

Considerando come i biglietti per la finale possano costare olter 6.000 dollari, la battaglia di Mamdani ha riscosso grandi consensi.