Piccoli Fiorentina Sigma Olomuc 2025 esultaGetty Images
Michael Baldoin

Mainz-Fiorentina dove vederla: Sky, NOW o Amazon Prime Video? Canale tv, diretta streaming, formazioni

La Fiorentina prova a uscire dal momento no mantenendo il punteggio pieno in Conference League: dove vedere la trasferta contro il Mainz in diretta tv e streaming e le formazioni del match.

La Fiorentina sta vivendo uno dei periodi più neri e complicati della sua storia recente, e l’unica medicina per uscirne è la vittoria.

Dopo la pesante sconfitta interna contro il Lecce, i Viola devono riscattarsi in Conference League, dove - dopo due giornate - sono a punteggio pieno grazie ai successi contro Sigma Olomouc e Rapid Vienna.

Ad attendere i toscani, però, c’è ora la difficile trasferta in Germania contro il Mainz, anch’esso a quota sei punti ma in grande difficoltà in campionato, dove occupa l’ultima posizione insieme all’Heidenheim.

In questo articolo tutte le informazioni sulla partita: dalle formazioni a dove vederla in tv e in streaming.

  • MAINZ-FIORENTINA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

    • Partita: Mainz-Fiorentina

    • Data: giovedì 6 novembre 2025

    • Orario: 18:45

    • Canale TV: Sky Sport Uno (201), Sky Sport (252), NOW

    • Streaming: Sky Go, NOW

  • FORMAZIONI UFFICIALI MAINZ-FIORENTINA

    MAINZ (3-4-3): Zentner; Potulski, Da Costa, Kohr; Mwene, Amiri, Maloney, Kawasaki; Nebel, Weiper, Sieb. All. Bo Henriksen.

    FIORENTINA (3-5-2): Martinelli; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodo, Sohm, Nicolussi Caviglia, Ndour, Fortini; Fazzini, Piccoli. All. Galloppa.

  • ORARIO MAINZ-FIORENTINA

    La partita tra Mainz e Fiorentina valida per la 3a giornata di UEFA Conference League, si giocherà giovedì 6 dicembre alle ore 18:45 alla Mewa Arena di Magonza.

  • DOVE VEDERE MAINZ-FIORENTINA IN TV

    Il match sarà trasmesso su Sky sui canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (252).

    In alternativa è possibile vedere la partita in tv su NOW accedendo all'app disponibile per smart tv, Google Chromecast e Amazon Fire Stick TV. Anche in questo caso, è necessario aver sottoscritto l'abbonamento con la piattaforma online.

    CALCIO IN TV: TUTTA LA PROGRAMMAZIONE

  • MAINZ-FIORENTINA IN DIRETTA STREAMING

    Per vedere Mainz-Fiorentina in streaming ci si può affidare a Sky Go, app di Sky disponibile per smartphone, tablet e pc fissi.

    Allo stesso modo la sfida è visibile su NOW, anch'essa disponibile sui dispositivi mobili e fissi, con l'aggiunta di altri dispositivi quali console per videogiochi, Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.

  • TELECRONISTA E SECONDA VOCE

    La telecronaca del match tra Mainz e Fiorentina sarà a cura di Massimo Marianella e Lorenzo Minotti.

  • IN DIRETTA SU GOAL

    Potrete seguire Mainz-Fiorentina anche sul nostro sito GOAL attraverso la diretta testuale del match.

