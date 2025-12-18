Mainoo, Zirkzee e i sei giocatori del Manchester United che possono approfittare delle assenze dovute alla Coppa d'Africa

La Coppa d'Africa è uno dei più grandi eventi calcistici in assoluto, ma per i club può rappresentare un grosso problema. Lo sa bene il Manchester United, poiché la competizione lo priverà di tre dei suoi titolari inamovibili: Noussair Mazraoui, Bryan Mbeumo e Amad Diallo. Si tratta praticamente dell'intera fascia destra della squadra di Ruben Amorim, visto che hanno giocato complessivamente 3.051 minuti in questa stagione. Amad, Mbeumo e Mazraoui hanno anche totalizzato 11 goal e assist, il miglior risultato della Premier League insieme al trio nigeriano del Fulham composto da Calvin Bassey, Alex Iwobi e Samuel Chukwueze.

Mentre Mazraoui è stato fuori dalla squadra a causa di infortuni, Mbeumo ha giocato tutte le partite di campionato da titolare, con Amad che ne ha saltata solo una. Mbeumo è inoltre il capocannoniere dello United con sei goal, mentre Amad è il quarto miglior assist man della squadra di Amorim.

Ma i due offrono molto più grazie alla loro impressionante intesa sulla fascia, alla loro resistenza e al loro impegno. La loro importanza è dimostrata dall'impegno profuso per garantire che entrambi fossero disponibili per giocare contro il Bournemouth lunedì, nonostante quella fosse la scadenza fissata dalla FIFA per il rilascio di tutti i giocatori convocati per il torneo.

Ma ogni crisi rappresenta anche un'opportunità, e la Coppa d'Africa sarà un'ancora di salvezza per diversi elementi, che possono sfruttare le prossime quattro settimane e sette partite per dimostrare il loro valore e riconquistare il loro posto nei piani di Amorim...