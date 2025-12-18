Pubblicità
Man Utd AFCON beneficiaries GFXGetty/GOAL
Richard Martin

Mainoo, Zirkzee e i sei giocatori del Manchester United che possono approfittare delle assenze dovute alla Coppa d'Africa

L'assenza di Noussair Mazraoui, Amad Diallo e Bryan Mbeumo, impegnati nella Coppa d'Africa, rappresenta un grave problema per il Manchester United, ma anche un'opportunità per alcuni giocatori di secondo piano.

La Coppa d'Africa è uno dei più grandi eventi calcistici in assoluto, ma per i club può rappresentare un grosso problema. Lo sa bene il Manchester United, poiché la competizione lo priverà di tre dei suoi titolari inamovibili: Noussair Mazraoui, Bryan Mbeumo e Amad Diallo. Si tratta praticamente dell'intera fascia destra della squadra di Ruben Amorim, visto che hanno giocato complessivamente 3.051 minuti in questa stagione. Amad, Mbeumo e Mazraoui hanno anche totalizzato 11 goal e assist, il miglior risultato della Premier League insieme al trio nigeriano del Fulham composto da Calvin Bassey, Alex Iwobi e Samuel Chukwueze.

Mentre Mazraoui è stato fuori dalla squadra a causa di infortuni, Mbeumo ha giocato tutte le partite di campionato da titolare, con Amad che ne ha saltata solo una. Mbeumo è inoltre il capocannoniere dello United con sei goal, mentre Amad è il quarto miglior assist man della squadra di Amorim.

Ma i due offrono molto più grazie alla loro impressionante intesa sulla fascia, alla loro resistenza e al loro impegno. La loro importanza è dimostrata dall'impegno profuso per garantire che entrambi fossero disponibili per giocare contro il Bournemouth lunedì, nonostante quella fosse la scadenza fissata dalla FIFA per il rilascio di tutti i giocatori convocati per il torneo.

Ma ogni crisi rappresenta anche un'opportunità, e la Coppa d'Africa sarà un'ancora di salvezza per diversi elementi, che possono sfruttare le prossime quattro settimane e sette partite per dimostrare il loro valore e riconquistare il loro posto nei piani di Amorim...

  • Wolverhampton Wanderers v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    KOBBIE MAINOO

    Il fratello di Kobbie Mainoo ha attirato molta attenzione con la sua maglietta "Free Kobbie Mainoo" durante la partita contro il Bournemouth, ma la Coppa d'Africa dovrebbe almeno garantirgli molti più minuti di gioco. Anche se la sua posizione preferita è quella da numero 8 e non è disponibile, i tre posti in più nella formazione titolare ora in palio gli offriranno molte opportunità.

    Se Amorim manterrà in gran parte il suo 3-4-3 nel prossimo mese, Mainoo potrà prendere il posto di Mbeumo come uno dei numeri 10. È un ruolo in cui ha eccelso durante una partita di Europa League  contro l'FCSB la scorsa stagione, servendo un assist a Diogo Dalot prima di segnare lui stesso. In alternativa, Amorim potrebbe spostare Bruno Fernandes nella posizione lasciata libera da Mbeumo e Mainoo potrebbe finalmente giocare da centrocampista.

    Per inciso, la squalifica di una partita di Casemiro per accumulo di cartellini gialli significa che domenica contro l'Aston Villa ci sarà un altro posto libero a centrocampo. In altre parole, se Mainoo non sarà in formazione al Villa Park.

  • FBL-ENG-PR-CRYSTAL PALACE-MAN UTDAFP

    JOSHUA ZIRKZEE

    Il ruolo marginale di Joshua Zirkzee nella squadra dello United è stato sintetizzato dal suo ingresso in campo nei minuti di recupero contro il Bournemouth e a soli cinque minuti dalla fine della partita contro il Wolverhampton della settimana precedente. Ha giocato regolarmente solo quando Matheus Cunha e Benjamin Sesko erano infortunati, e anche se ha faticato a lasciare il segno, Zirkzee ha ricordato ai tifosi la sua capacità di segnare goal difficili con un tiro da un angolo ristretto contro il Crystal Palace.

    Zirkzee può agire come numero 10 mentre Mbeumo è fuori, e giocare con regolarità potrebbe essere proprio ciò di cui ha bisogno per ritrovare la fiducia e aggiungere un paio di gol al suo magro bottino di sette reti segnate da quando è arrivato al club nel 2024.

  • manchester-united-benjamin-sesko(C)Getty Images

    BENJAMIN SESKO

    Il più grande acquisto dell'estate dello United è stato anche il più deludente. Benjamin Sesko è stato oggetto di molte critiche a causa del suo trasferimento da ben 85 milioni di euro e finora non ci sono prove che sia migliore di Rasmus Hojlund, soprattutto ora che il danese sta segnando con regolarità per il Napoli.

    Sesko è appena tornato dopo più di un mese di stop per infortunio e ora ha la responsabilità aggiuntiva di dare il meglio di sé, vista l'assenza di Mbeumo. Non ha sempre giocato da titolare anche quando era in forma, ma la carenza di attaccanti ora significa che dovrebbe essere in quasi tutte le formazioni titolari fino al ritorno del compagno di squadra.

    Le assenze del nazionale camerunese e di Amad potrebbero anche avvantaggiare Sesko in un altro modo, poiché la squadra dovrà ripensare il proprio modo di giocare, vista la mancanza della velocità fulminea della coppia. Ha quindi più senso utilizzare Sesko come punto di riferimento e giocare più cross verso di lui, dandogli la possibilità di sfruttare al meglio la sua altezza di 195 cm.

  • Shea Lacey Man UtdGetty

    SHEA LACEY

    Nato e cresciuto a Liverpool e abbonato ad Anfield da diversi anni, Shea Lacey si è guadagnato la reputazione di 'clone' di Ronaldinho sin da bambino. Ha trascorso gran parte della sua vita nel settore giovanile dello United ed è sul punto di debuttare dopo essere stato convocato per quattro delle ultime cinque partite.

    Il diciottenne, che ha avuto un assaggio dell'esperienza in prima squadra a maggio durante il tour post-stagionale in Asia, sarà anche giovane e inesperto, ma ha il vantaggio di essere un'ala destra mancina e quindi il miglior sostituto sia di Amad che di Mbeumo nella rosa.

  • Patrick Dorgu Manchester United 2025-26Getty

    PATRICK DORGU

    Patrick Dorgu è stato il primo acquisto di Amorim a gennaio, ma la sua importanza è diminuita nell'ultimo mese, avendo giocato solo una partita dall'ultima pausa internazionale. Dalot lo ha soppiantato come terzino sinistro anche se è destrorso.

    Tuttavia, le assenze di Mazraoui e Amad potrebbero lasciare ad Amorim poca scelta se non quella di rimettere Dalot sulla fascia destra, anche come terzino che in una difesa a quattro più tradizionale, se l'allenatore dovesse ripetere lo schieramento utilizzato contro il Bournemouth. Dorgu è stato un giocatore frustrante da guardare a causa dei suoi passaggi imprecisi quando arriva sulla linea di fondo, ma l'unico modo per migliorare è giocare di più, e sta per ottenere proprio questo.

  • Manchester United FC v Wolverhampton Wanderers FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    TYLER FREDRICSON

    Tyler Fredricson ha disputato due partite in Premier League la scorsa stagione e lunedì contro il Bournemouth è tornato in panchina per la prima volta in tre mesi. La sua ultima apparizione in prima squadra nella sconfitta in Carabao Cup contro il Grimsby Town, una squadra di League Two, quando è stato sostituito dopo soli 45 minuti con i Red Devils in svantaggio per 2-0, e in quella occasione ha dimostrato che ha ancora molto da imparare.

    Ma la mancanza di opzioni difensive dello United, con Matthijs de Ligt e Harry Maguire che probabilmente non saranno disponibili per la trasferta a Villa, si tradurrà per lui in maggiori occasioni. Sarà una curva di apprendimento ripida per lui, un caso di "affondi o nuoti", ma è un'opportunità che Fredricson non può permettersi di non cogliere.

