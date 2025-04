Maignan torna a Udine dopo insulti razzisti: cos'è successo in Udinese-Milan e lo striscione allo stadio

Il francese torna al Bluenergy Stadium per la prima volta dopo l'episodio di razzismo: lo striscione contro di lui e il comunicato della Curva.

Il ritorno a Udine non rappresenta una trasferta come le altre per Mike Maignan. A distanza di oltre un anno da un episodio che aveva acceso i riflettori sul tema razzismo, il portiere del Milan torna al Bluenergy Stadium per disputare la gara valida per la 32ª giornata di Serie A contro l’Udinese.

Una sfida carica di tensioni sin dalla vigilia: nei pressi dello stadio, infatti, è stato affisso uno striscione offensivo nei suoi confronti, riportante la scritta “Maignan uomo di m***a”, poi prontamente rimosso.

Un gesto che ha riaperto le ferite di quanto accaduto nella precedente stagione, quando la partita tra Udinese e Milan venne temporaneamente sospesa a causa di cori razzisti provenienti da una parte della tifoseria friulana nei confronti dello stesso Maignan.

L’episodio, che aveva portato all’individuazione e alla punizione degli autori degli insulti, resta ancora vivo nella memoria collettiva e contribuisce a creare un clima tutt’altro che sereno attorno alla figura del portiere francese del Milan.