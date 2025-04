Maignan e Gimenez giocano Milan-Atalanta? Come stanno e quando possono rientrare in gruppo

Il portiere francese e l'attaccante messicano lavorano ancora a parte: la loro presenza è in forte dubbio per Milan-Atalanta, nel mirino c'è l'Inter.

Nel giorno di Pasqua, San Siro si prepara ad accogliere una delle partite più imparte della stagione del Milan, quella contro l'Atalanta. Negli ultimi anni, questa sfida ha avuto sempre un'importanza cruciale per il Diavolo, che ha spesso incrociato la Dea in momenti decisivi del campionato.

Dai goal fondamentali di Kessie nel ritorno in Champions League, alla splendida cavalcata di Theo Hernandez nella stagione dello Scudetto, ogni incontro con l'Atalanta ha avuto un significato particolare.

Quest’anno, però, le cose sono diverse. Il Milan ha visto sfumare i principali obiettivi stagionali e si trova a dover puntare a chiudere il campionato con dignità.

L’allenatore Sergio Conceicao, prima di salutare la squadra, cercherà di ottenere un buon risultato contro la Dea, schierando la migliore formazione possibile, senza però trascurare l’imminente derby di Milano, che si giocherà il 23 aprile e che mette in palio un posto in finale di Coppa Italia.

Tuttavia, le notizie che arrivano in queste ore non sono del tutto rassicuranti, con due giocatori chiave, Mike Maignan e Santiago Gimenez, in forte dubbio per la sfida di sabato. Entrambi, infatti, stanno affrontando problemi fisici che ne mettono a rischio la disponibilità per il match.