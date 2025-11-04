Maignan, Castro, Zielinski, Zaniolo: la Top 11 della 10ª giornata di Serie A

Un campionato sempre più incerto. È questo che emerge dalla decima giornata di Serie A, in cui vincono Inter e Milan, ricucendo il gap dal Napoli.
I nerazzurri piegano in pieno recupero un Verona coriaceo, mentre i rossoneri si aggiudicano il big match contro la Roma di Gasperini, scavalcandola in classifica.
Le milanesi si mettono a caccia del Napoli, a cui il Como impone lo 0-0: un punto di vantaggio per gli azzurri su Allegri e Chivu.
Debutta vincendo Spalletti sulla panchina della Juventus: Cremonese sconfitta allo Zini, così come il Parma nel derby contro un Bologna sempre più esaltante.
In zona retrocessione fondamentale acuto del Genoa: il 2-1 sul Sassuolo è la prima vittoria in campionato, mentre va ancora ko la Fiorentina, oggi ultima.
Ecco dunque la Top 11 della decima giornata di Serie A: come ogni settimana GOAL ha selezionato i migliori del turno di campionato appena andato in archivio.