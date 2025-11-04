Pubblicità
Top 11 10^ giornataGOAL
Matteo Occhiuto

Maignan, Castro, Zielinski, Zaniolo: la Top 11 della 10ª giornata di Serie A

La Top 11 di GOAL: i migliori giocatori del 10° turno della Serie A 2025/26. Chi sono stati i grandi protagonisti di questa giornata?

Un campionato sempre più incerto. È questo che emerge dalla decima giornata di Serie A, in cui vincono Inter e Milan, ricucendo il gap dal Napoli.

I nerazzurri piegano in pieno recupero un Verona coriaceo, mentre i rossoneri si aggiudicano il big match contro la Roma di Gasperini, scavalcandola in classifica.

Le milanesi si mettono a caccia del Napoli, a cui il Como impone lo 0-0: un punto di vantaggio per gli azzurri su Allegri e Chivu.

Debutta vincendo Spalletti sulla panchina della Juventus: Cremonese sconfitta allo Zini, così come il Parma nel derby contro un Bologna sempre più esaltante.

In zona retrocessione fondamentale acuto del Genoa: il 2-1 sul Sassuolo è la prima vittoria in campionato, mentre va ancora ko la Fiorentina, oggi ultima.

Ecco dunque la Top 11 della decima giornata di Serie A: come ogni settimana GOAL ha selezionato i migliori del turno di campionato appena andato in archivio.


  • FBL-ITA-SERIEA-MILAN-ROMAAFP

    MAIGNAN (MILAN)

    Mette i guantoni sul penalty di Dybala a pochi minuti dalla fine: è semplicemente decisivo, rubando la scena a Milinkovic-Savic come para-rigori del turno di A.

  • US Cremonese v Juventus FC - Serie AGetty Images Sport

    CAMBIASO (JUVENTUS)

    Segna il suo primo goal stagionale, dopo un avvio di stagione con più ombre che luci. Spalletti può farlo tornare decisivo, a Cremona lo è: spegne le speranza di rimonta dei grigiorossi. 


  • Pavlovic 2-1Getty Images

    PAVLOVIC (MILAN)

    Terzo di difesa, concentrato e attento. La sua cattiveria è tutta nella corsa con cui divora il campo quando vede partire Leao in contropiede: arriva all’appuntamento in maniera precisa e letale, fa 1-0 con un tempo d’inserimento perfetto.


  • US Sassuolo Calcio v Genoa CFC - Serie AGetty Images Sport

    ØSTIGARD (GENOA)

    L’uomo della provvidenza, della prima vittoria in A quest’anno del Genoa. È tornato in rossoblu per incidere difensivamente, a Reggio Emilia mette una firma pesantissima.

  • Parma Calcio 1913 v Bologna FC 1909 - Serie AGetty Images Sport

    MIRANDA (BOLOGNA)

    Il goal del derby, suo primo con la maglia del Bologna, è solo la ciliegina di una prestazione semplicemente perfetta, in cui dimostra di essere in grandissima condizione.

  • Piotr Zielinski Verona Inter Serie AGetty

    ZIELINSKI (INTER)

    La sua balistica era cosa nota, rivederla in A una gioia per gli occhi: il piattone volante con cui manda avanti l’Inter è semplicemente sublime, fotografia di una sua crescita che può dare tantissimo all’Inter.

  • Berisha Fiorentina Lecce 02112025Getty Images

    BERISHA (LECCE)

    Nell’insospettabile sfida salvezza di Firenze, è lui l’uomo decisivo per il Lecce. Dà continuità alle sue prestazioni recenti, prendendo in mano la squadra e portandola alla vittoria con una rete preziosa.

  • Udinese Calcio v Atalanta BC - Serie AGetty Images Sport

    ZANIOLO (UDINESE)

    Uno degli uomini più in forma del campionato. Magari non avrà ancora i novanta minuti nelle gambe, come sottolineato da Runjaic, ma stavolta il suo goal, secondo di fila, decide la partita. Udine gli sta facendo benissimo.

  • Torino FC v Pisa SC - Serie AGetty Images Sport

    MOREO (PISA)

    A 32 anni si regala i primi due goal in Serie A, segnando una doppietta nella trasferta di Torino. Il suo Pisa continua a non vincere, ma non perde da quattro gare e sfiora il colpaccio sotto la Mole grazie al classe 1993, che non dimenticherà mai il pomeriggio del 2 novembre.

  • SS Lazio v Juventus FC - Serie AGetty Images Sport

    ZACCAGNI (LAZIO)

    L’ultimo goal della giornata 10 lo segna il 10 della Lazio. Chiude i conti contro il Cagliari, terzo centro in nove gare, dopo una gara da MVP, in cui prova a far segnare più volte i compagni fino a decidere mettersi in proprio. 

  • Santiago Castro BolognaGetty Images

    CASTRO (BOLOGNA)

    Il Toto fa impazzire Bologna. Doppietta nel derby, la prima in Italia, e la sensazione che la prossima super star della A possa essere lui. Italiano lo sta plasmando, l’argentino è pronto a esplodere. 