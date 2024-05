Le maglie di Euro 2024: Italia, Francia, Germania, Spagna, Inghilterra e le divise delle 24 Nazionali

Il calcio d'inizio di Euro 2024 si avvicina: le maglie delle nazionali in corsa e dove acquistarle.

In vista di Euro 2024, Nike e adidas hanno lanciato le divise home e away di alcune delle nazionali principali. Compresa quella dell'Italia campione in carica.

Sul fronte adidas troviamo Belgio, Germania, Ungheria, Italia, Scozia, Spagna e Galles: kit reinventati in modo unico, con modelli e colorazioni più audaci. A tal proposito, adidas mira a celebrare l'identità moderna e tradizionale di ogni nazione.

Nike ha lanciato le nuove divise di Croazia, Inghilterra, Francia, Olanda, Norvegia, Polonia, Portogallo e Turchia, conferendo energia grazie a nuove combinazioni di colori mai viste prima d'ora.

Chiamato 'metaprisma', l'approccio di Nike consiste nell'adottare i colori tradizionali della federazione e di esaltarli attraverso la lente della luce e del movimento. Ogni design è spinto verso una direzione unica, pur mantenendo l'identità estetica del Paese.

Di seguito le divise home e Away delle nazionali partecipanti a Euro 2024 e le info su come acquistarle.