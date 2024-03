Ai fans, per ora, piace la maglia che verrà indossata dagli azzurri al prossimo Europeo. L'ooposto dopo le polemiche contro la seconda maglia.

Dopo il debutto della seconda maglia, bianca, nel match amichevole di Fort Lauderdale contro il Venezuela, l'Italia di Spalletti presenta anche la casacca principale che verrà utilizzata da Barella e compagni nel prossimo, imminente, torneo Europeo.

Prima volta per la maglia azzurra, utilizzata dalla Nazionale per la seconda e ultima amichevole americana contro l'Ecuador. La casacca presenta le tre strisce del tricolore sulle spalle, con la scritta 'L'Italia chiamò' presente nel colletto e dunque non visibile.

La reazione dei tifosi italiani, soprattutto di chi non aveva ancora osservato la maglia presentata sui social qualche settimana fa, non si è fatta attendere. Proprio attraverso i social e in particolare su X, ma anche su Tiktok e Instagram, sono stati tantissimi i messaggi positivi nei confronti della casacca che verrà indossata in Germania tra giugno e (forse) luglio. Tutto il contrario rispetto ai feedback negativi sulla seconda casacca.