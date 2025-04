Divisa away dei nerazzurri arricchita con elementi iconici del campione pesarese, tifosissimo interista: "Un sogno che si realizza".

Una maglia speciale per un tifoso speciale.

L'Inter rende omaggio a Valentino Rossi in occasione del suo 46esimo compleanno, modificando ad hoc la divisa da trasferta per celebrare il compleanno del campione pesarese che ha scritto la storia del motociclismo mondiale.

Vale, fan sfegatato dei nerazzurri, verrà celebrato sabato pomeriggio in occasione del match di campionato col Cagliari, in cui Lautaro e compagni indosserranno il kit creato per l'occasione.