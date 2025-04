Saint-Etienne vs Lione

La sfida tra Saint-Etienne e Lione è stata sospesa per 40 minuti dopo che un assistente arbitrale è stato colpito da un oggetto lanciato dagli spalti.

Un derby infuocato, una sfida sentitissima: ma stavolta la situazione tra Saint-Etienne e Lione è degenerata. Il posticipo della trentesima giornata di Ligue 1, in programma ieri sera, è stato sospeso per 40 minuti a causa del lancio di un oggetto dagli spalti, che ha colpito in testa uno degli assistenti arbitrali.