Lukas Vorlicky saluta l'Atalanta: è un nuovo giocatore dello Slavia Praga

Il gioeillo classe 2002 riparte dallo Slavia. Una nuova sfida per rimettersi in gioco dopo l'esperienza all'Atalanta, dal vivaio alla prima squadra.

Una nuova sfida per rilanciarsi. Una scommessa ardua. Lasciare l’Italia e l’Atalanta e tornare in patria, in Repubblica Ceca, per rimettersi in gioco e riconquistarsi il grande calcio a suon di prestazioni e goal.

Lukas Vorlicky ha voglia di riscatto. Il centrocampista offensivo classe 2002 saluta il club bergamasco e torno a casa per vestire la maglia dello Slavia Praga.

Vorlicky, 22 anni da compiere, ha deciso di ripartire dai ‘Sešivani’, in lotta con i rivali storici dello Sparta Praga per il titolo e qualificati agli ottavi di Europa League dopo aver battuto la Roma in casa.

Ad attenderlo c’è Jindrich Trpisovsky, uno che ha sempre dimostrato in carriera di valorizzare i giovani e farli sbocciare, prima di lasciarli andare nel grande calcio.

Si conclude dopo cinque anni e mezzo e tre presenze in Serie A l’avventura di Lukas Vorlicky all’Atalanta, un calciatore tra i più promettenti del panorama ceco e non solo, frenato da qualche problema fisico che non gli ha consentito finora di esprimere tutto il suo potenziale.