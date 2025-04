Lukaku è il miglior assistman della Serie A, si trasforma solo con Antonio Conte

Migliore in campo contro l'Empoli, Lukaku è ora il primatista di assist in Serie A: giocare con Conte lo rende devastante in più modi.

Considerando le continue critiche piovute addosso a Romelu Lukaku nel corso dei mesi (segna poco, sbaglia sotto porta, bla bla bla), qualcuno si stupirà nel leggere che il signor Big Rom da Anversa è il migliore in una delle due statistiche principali del calcio. In doppia cifra nell'attuale campionato, l'ex bomber di Inter e Roma tra le altre non è certamente il primatista di reti fin qui (dodici, di cui l'ultima contro l'Empoli), ma lo è per quanto riguarda gli assist. Sì, nessuno ha fornito più assist di Lukaku nel corso della Serie A 2024/2025. La doppietta contro l'Empoli, saggio di forza fisica e capacità di leggere la situazione, ma anche precisione, porta il dato a dieci fin qui, utile a staccare Pulisic, Leao e Nuno Tavares fermi a otto. Con le giuste indicazioni, qualora servano le sue caratteristiche in questo senso, Romelu può essere l'assistman perfetto: sa creare superiorità numerica difendendo il pallone dalle forze avversarie, mostrando il proprio strapotere dai suoi 191 cm e 93 kg. Spesso però Lukaku è stato solo il centravanti con un fine fiuto del goal, con la finalizzazione come unica richiesta. L'articolo prosegue qui sotto Richiesto a gran voce da Antonio Conte, memore del comune passato interista, Lukaku è però tornato ad essere proprio quello dei tempi nerazzurri, quando per la prima volta nella carriera mostrò quanto potesse coniugare reti gonfiate e passaggi decisivi per i compagni.