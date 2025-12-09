Lukaku si avvicina al rientro: la gestione del Napoli, quando tornerà titolare e il dualismo con Hojlund

Il Napoli attende con ansia Romelu Lukaku. A quattro mesi dall’infortunio nell’amichevole contro l’Olympiakos il 14 agosto, l’attaccante belga si è allenato individualmente questa mattina sul campo di Castel Volturno.
L’ex Inter e Chelsea - tra le altre - prosegue il lavoro di riatletizzazione stabilito dallo staff di Antonio Conte, a pochi metri dall'allenamento di rifinitura della squadra alla vigilia della sfida della sesta giornata di League Phase di Champions League contro il Benfica, al Da Luz di Lisbona.
Il primo - importantissimo - passo verso il ritorno in campo, che è sempre più vicino.