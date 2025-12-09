Lukaku si avvicina al rientro: la gestione del Napoli, quando tornerà titolare e il dualismo con Hojlund

Lukaku si è fatto male il 14 agosto scorso, in occasione dell’amichevole pre-campionato contro i greci dell’Olympiakos:

"In seguito all'infortunio rimediato nel match contro l'Olympiacos, Romelu Lukaku si è sottoposto, presso il Pineta Grande Hospital, a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di alto grado del retto femorale della coscia sinistra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo e sarà sottoposto anche a consulenza chirurgica".