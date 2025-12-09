Pubblicità
Lukaku si avvicina al rientro: la gestione del Napoli, quando tornerà titolare e il dualismo con Hojlund

Il belga si è allenato sul campo questa mattina a Castel Volturno accanto alla rifinitura della squadra alla vigilia di Benfica-Napoli: il ritorno in campo è sempre più vicino.

Il Napoli attende con ansia Romelu Lukaku. A quattro mesi dall’infortunio nell’amichevole contro l’Olympiakos il 14 agosto, l’attaccante belga si è allenato individualmente questa mattina sul campo di Castel Volturno.

L’ex Inter e Chelsea - tra le altre - prosegue il lavoro di riatletizzazione stabilito dallo staff di Antonio Conte, a pochi metri dall'allenamento di rifinitura della squadra alla vigilia della sfida della sesta giornata di League Phase di Champions League contro il Benfica, al Da Luz di Lisbona.

Il primo - importantissimo - passo verso il ritorno in campo, che è sempre più vicino.

  • IL MESSAGGIO AI TIFOSI

    Romelu Lukaku ha salutato i tifosi, mandando un messaggio forte e chiaro.

    “Ci vediamo presto!” è la frase pronunciata da ‘Big Rom’, che scalda i motori ed è pronto a tornare per dare il proprio contributo al Napoli di Conte.

  • QUANDO TORNA IN CAMPO LUKAKU

    Fuori dalla lista Champions, Romelu Lukaku non volerà con i compagni a Lisbona in occasione di Benfica-Napoli di domani sera ma resterà a Castel Volturno per continuare il suo programma di riatletizzazione dopo aver smaltito completamente l’infortunio.

    Il belga continua il percorso e spera di poter tornare a disposizione di Conte al più presto, anche se al momento non è ancora cerchiata di rosso una data precisa sul calendario.

  • L’INFORTUNIO DI LUKAKU

    Lukaku si è fatto male il 14 agosto scorso, in occasione dell’amichevole pre-campionato contro i greci dell’Olympiakos:

    "In seguito all'infortunio rimediato nel match contro l'Olympiacos, Romelu Lukaku si è sottoposto, presso il Pineta Grande Hospital, a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di alto grado del retto femorale della coscia sinistra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo e sarà sottoposto anche a consulenza chirurgica".

  • CHI GIOCA TRA LUKAKU E HOJLUND?

    Con il ritorno a disposizione di Romelu Lukaku aumenta la possibilità di scelta per Antonio Conte, che può contare anche su Rasmus Hojlund e Lorenzo Lucca nel ruolo di centravanti.

    Inizialmente il danese dovrebbe continuare ad essere in alto nelle gerarchie, in attesa che il belga recuperi la condizione e uno stato di forma ottimale, per consentirgli di riprendersi il posto da titolare al top.

