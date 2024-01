L'argentino era arrivato in rossonero solo sei mesi fa a parametro zero, poche presenze e cessione in prestito.

L'avventura di Luka Romero al Milan è già finita, almeno per ora. L'argentino infatti lascia i rossoneri dopo pochi mesi. Romero d'altronde non è riuscito a trovare spazio con Pioli nella prima parte di questa stagione e dunque ha preferito cambiare aria. Il Milan, dal canto suo, libera una casella lasciando partire un profilo giovane che ha bisogno di giocare con maggiore continuità. L'articolo prosegue qui sotto