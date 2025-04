Luka Romero sogna il Double in Messico: l'ex Lazio e Milan può vincere Clausura e Champions della CONCACAF col Cruz Azul

Il fantasista argentino, transitato senza fortuna in Italia, può rifarsi in Messico: "Crediamo nel doppio titolo".

Luka Romero, in Italia, non ha lasciato traccia.

Seppur dotato di un ottimo talento, il 20enne fantasista argentino ha deluso le attese sia nel biennio alla Lazio (21 presenze e un goal dal 2021 al 2023) che nella parentesi al Milan (5 partite giocate in un anno da luglio 2023 a luglio 2024).

Ora però l'attualità dice altro e gli offre l'enorme chance per rifarsi: parliamo di ciò che sta vivendo in Messico, dove Romero indossa la maglia dell'ambizioso e blasonato Cruz Azul.

L'albiceleste mette nel mirino un clamoroso Double, assicurando come la squadra in cui si sta rilanciando ha nelle corde la possibilità di far sue campionato di Clausura e Champions League della CONCACAF.