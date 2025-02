Luka Doncic ai Lakers, a Los Angeles come Ibrahimovic: "A calcio ero simile a lui"

Il suo passaggio a Los Angeles Lakers ha stupito il mondo NBA. Ibrahimovic, il Real e CR7: tra le passioni di Luka Doncic c’è anche il calcio.

Lo scambio è stato così sconvolgente che in molti hanno creduto si trattasse di uno scherzo. Un movimento di mercato decisamente imprevedibile ha scosso il mondo dell’NBA, lasciando nell’incredulità tutti i protagonisti del basket americano e non solo.

I Los Angeles Lakers hanno preso Luka Doncic dai Dallas Mavericks cedendo in cambio Anthony Davis: una vera e propria bomba di mercato, con un eco così forte che non lascia indifferente anche il mondo del calcio, compreso quello italiano.

Perché Luka Doncic, 25enne cestita sloveno, non ha mai nascosto la sua passione per il calcio e l’ammirazione per Zlatan Ibrahimovic e Cristiano Ronaldo.