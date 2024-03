Luis Suarez subito a suo agio: impatto super in MLS

'El Pistolero' non ha perso le buone abitudini realizzative: guida già la classifica dei marcatori di MLS in tandem con Joveljic.

Un bomber vero non perde mai le 'vecchie' abitudini, a prescindere dal campionato di appartenenza: dopo l'esperienza al Gremio, Luis Suarez ha deciso di viaggiare per qualche migliaio di km più a nord sposando la causa dell'Inter Miami, club in cui militano gli amici (ed ex compagni al Barcellona) Messi, Busquets e Jordi Alba.

Così come in Brasile, anche negli Stati Uniti 'El Pistolero' si sta confermando un attaccante di razza: a 37 anni è ancora in grado di fare la differenza, seppur all'interno di un campionato che non è ancora giunto al livello del contesto europeo.

Vera e propria manna dal cielo per l'Inter Miami, decisa a recitare un ruolo da protagonista dopo annate non esattamente all'altezza delle aspettative.