Il tecnico del PSG, alla vigilia del ritorno contro il Borussia Dortmund, racconta gli allenamenti speciali.

Il PSG si prepara per la partita più importante della stagione, ovvero il ritorno della semifinale di Champions League.

Per accedere alla finalissima i francesi dovranno battere il Borussia Dortmund con due goal di scarto dopo la sconfitta per 1-0 subita in Germania.

Luis Enrique, alla vigilia della sfida, ha però rivelato come alleni i suoi giocatori non solo per affrontare gli avversari di turno.