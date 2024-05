All'allenatore spagnolo non sembra interessare se l'attaccante francese lascerà il PSG: "Lo sapevamo già".

Il 10 maggio 2024, con ogni probabilità, passerà alla storia come il giorno in cui il calcio ha vissuto una svolta importante: quella dell'addio, formalizzato, di Kylian Mbappé al PSG.

Poi non sappiamo cosa accadrà: o meglio, sappiamo che l'attaccante francese si trasferirà al Real Madrid, questo sì, ma non come andrà.

O, almeno, noi no: Luis Enrique, invece, pare di sì. L'allenatore del PSG si è sbilanciato in conferenza stampa, archiviando l'addio di Mbappé.