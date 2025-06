Luis Enrique applaude l'Inter: "Hanno aspettato con rispetto che finissimo di festeggiare, una grande lezione per i bambini"

L'elogio di Luis Enrique all'Inter: "Nonostante il dolore della sconfitta hanno scelto di rimanere fino alla fine. Nella vita bisogna saper perdere".

Una finale di Champions League persa è sempre difficile da digerire, figurarsi dopo una prestazione completamente da dimenticare e con cinque goal di scarto tra sé e gli avversari: in casa Inter ci si lecca le ferite all'indomani del tracollo europeo contro il PSG.

Tangibile (e non potrebbe essere altrimenti) la delusione all'interno della truppa di Simone Inzaghi, il cui futuro sulla panchina nerazzurra sarà deciso nelle prossime ore in occasione dell'incontro che il tecnico piacentino avrà con la dirigenza per fare il punto della situazione.

Un dolore enorme, che però non ha prevalso sullo spirito di sportività: di questo si è accorto il tecnico avversario Luis Enrique che, nella conferenza stampa del post-partita, ha avuto modo di applaudire proprio l'atteggiamento di rispetto tenuto da Lautaro e compagni durante i festeggiamenti parigini.