Lo spagnolo parla del brasiliano dopo la sfida dell'Olimpico: "Doveva fare molto più la differenza".

All'Olimpico va in scena una delle partite meno spettacolari dell'intero campionato di Serie A, fin qui: basti pensare che Lazio-Napoli è terminata con zero tiri in porta.

Insomma, poche occasioni, poco divertimento: c'è stato molto lavoro a centrocampo, però. In questo senso, Luis Alberto ha completato un'ottima gara.

Intervenuto ai microfoni di DAZN al termine della partita, lo spagnolo si è lasciato andare tirando le orecchie a Felipe Anderson.