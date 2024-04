Luis Alberto annuncia l'addio alla Lazio: "Il prossimo anno non farò parte del progetto"

Al termine di Lazio-Salernitana, il fantasista spagnolo ha annunciato che a fine stagione lascerà il club.

Al termine di Lazio-Salernitana, Luis Alberto ha annunciato ai microfoni di DAZN l'intenzione di lasciare il club biancoceleste al termine della stagione.

"L'anno prossimo non farò parte del progetto. Ho chiesto al club di andare via. E' giusto farmi da parte da questa squadra, è arrivato il momento. Ho chiesto la rescissione. Non prenderò più un euro. E' il momento di lasciare gli stipendi ad altri".

Salvo colpi di scena, dunque, la 2023/24 sarà l'ultima stagione di Luis Alberto con la maglia della Lazio.