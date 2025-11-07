Luciano Valente giocherà con l'Olanda e non con l'Italia: questione chiusa per il talento del Feyenoord

Nato a Groningen da padre italiano e madre olandese, alla fine Luciano Valente giocherà con la Nazionale maggiore olandese e non sotto la bandiera azzurra. Si chiude così una questione di cui si è parlato a lungo nelle ultime settimane, viste le mancate convocazioni di Koeman, ct degli Orange, e la stessa immobilità di Gattuso. Ora il tecnico dell'Olanda ha fatto la sua mossa, scegliendo il giovane italo-olandese che sta stupendo tutti in questo 2025.

Classe 2003, trequartista, Valente è uno dei giovani più interessanti della Eredivisie e delle più importanti squadre olandese, spesso eletto migliore in campo in virtù della sua enorme qualità mostrata con il Feyenoord. Una qualità che non è bastata per essere convocato dall'Italia, un'opzione che Luciano avrebbe considerato ampiamente. La chiamata di Gattuso non è però arrivata, lasciando spazio a Koeman e agli Orange.

Certo, fino a quando non scenderà in campo Valente potrebbe in teoria giocare per l'Italia in futuro, ma la sensazione è che il 22enne verrà utilizzato da Koeman in una delle due partite di novembre contro Polonia e Lituania, concludendo così definitivamente i dubbi sul suo futuro con le Nazionali maggiori.