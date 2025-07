Lucca al Napoli, l'annuncio ufficiale e le cifre del trasferimento: durata del contratto e ingaggio dell'attaccante

Lorenzo Lucca è un nuovo giocatore del Napoli in prestito oneroso con obbligo di riscatto già fissato: le cifre dell'operazione e il ruolo con Conte.

Il Napoli piazza un altro colpo e si assicura Lorenzo Lucca.

L'attaccante è stato scelto da Antonio Conte per ricoprire il ruolo di vice Lukaku, ma non solo: Lucca potrebbe anche giocare insieme al belga in caso di necessità.

L'articolo prosegue qui sotto

Dopo aver valutato altri profili, primo tra tutti Darwin Nunez del Liverpool, il Napoli in poche ore ha chiuso con l'Udinese.

Lucca nella giornata di giovedì ha sostenuto le visite mediche a Villa Stuart e firmato il contratto col Napoli, prima dell'ufficialità arrivata nella mattinata di venerdì. L'ex Udinese ha già iniziato ad allenarsi agli ordini di Conte.