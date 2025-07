Lucca-Napoli, affare in chiusura e formula cambiata: '9' mirato per il gioco di Conte

Lorenzo Lucca è sempre più vicino al Napoli: prestito con obbligo a 32 milioni più bonus per l'alter ego di Lukaku funzionale al progetto Conte.

Lorenzo Lucca si avvicina a vestire la maglia del Napoli.

Dopo De Bruyne, Marianucci e Lang, con Beukema in arrivo, il club azzurro sta per consegnare ad Antonio Conte un ulteriore tassello per arricchire un mosaico sempre più completo in termini di alternative e caratteristiche.

Con l'Udinese la trattativa è ormai giunta alle battute finali e viene condita dall'annessa novità relativa alla formula del trasferimento che - a meno di ribaltoni - vedrà il centravanti dei friulani far capolino all'ombra del Vesuvio.

L'articolo prosegue qui sotto

Un '9' funzionale al calcio dell'allenatore leccese, un corazziere prolifico ed abile a creare spazi: la scelta di Lucca, in casa partenopea, appare mirata e vantaggiosa.