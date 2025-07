Lucca al Napoli spinge Nunez verso l'Arabia: primi contatti dalla Pro League

La virata degli azzurri sul centravanti dell'Udinese spinge l'uruguaiano verso il campionato saudita.

Ha aspettato il Napoli per oltre un mese, per poi vedersi preferire Lorenzo Lucca. Questa la situazione legata a Darwin Nunez, centravanti considerato in uscita dal Liverpool.

Gli azzurri sembrano però aver individuato nel centravanti dell'Udinese il rinforzo giusto per l'attacco, chiudendo così la porta ad un eventuale approdo per l'uruguaiano.

Alcuni club dell'Arabia Saudita hanno iniziato a richiedere informazioni con l'entourage del calciatore per capire la fattibilità di un trasferimento, con il Liverpool pronto ad ascoltare offerte.