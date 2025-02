Luca Pellegrini convocato e titolare in Inter-Lazio di Coppa Italia: il terzino era stato escluso dalle liste

Dopo essere stato escluso a gennaio da tutte le liste, Luca Pellegrini torna in gruppo per la gara di Coppa Italia contro l'Inter.

Luca Pellegrini torna a disposizione di Marco Baroni, almeno per la gara di Coppa Italia contro l'Inter.

Il terzino, escluso da tutte le liste della Lazio un po' a sorpresa a inizio febbraio, dovrebbe addirittura giocare titolare nella gara valida per i quarti di finale.

Ed a questo punto non è escluso che Luca Pellegrini possa essere reinserito anche nella lista per la Serie A in vista del finale di campionato, mentre di sicuro in questa stagione non giocherà più in Europa.

L'articolo prosegue qui sotto

Ma cosa era successo e perché Luca Pellegrini era stato escluso dalla Lazio?