Lotta Scudetto, quanti punti restano? Dopo Juve-Verona può succedere di tutto in Serie A

Juventus impegnata oggi contro il Verona per portarsi a -6 dalla vetta: Inter, Napoli e Atalanta seguono la partita con interesse.

I pareggi di Napoli, Inter e Atalanta regalano alla Juventus un'opportunità irripetibile. Se batte il Verona questa sera, può rientrare nella lotta Scudetto. Sembrava impossibile nel bel mezzo di un'annata deludente, ma i vari stop delle favorite e i successi bianconeri hanno riportato la squadra di Thiago Motta a pochi punti dalla vetta: sei, in caso di successo allo Stadium.

Attualmente a -9 dopo l'1-1 di Napoli-Inter, la Juventus è consapevole di non poter sbagliare per sognare realmente lo Scudetto 2024/2025: in caso di vittoria, con il primo posto distante sei punti potrebbe succedere di tutto. A meno di tre mesi dalla conclusione della Serie A occhio non solo alla squadra di Conte, alla capolista di Inzaghi e ad un'Atalanta che sta sprecando diverse occasioni, ma bensì anche alla Juventus.

Nonostante i tifosi della Juventus sembrino restii a considerare la squadra in lotta realmente per lo Scudetto, sei punti dal primo posto renderebbero tutto possibile. Certo, la squadra bianconera dovrebbe compiere un'impresa ma soprattutto le squadre davanti dovrebbero cadere più e più volte, i punti che restano non sono certo pochi.