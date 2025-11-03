La lotta Scudetto aperta è un demerito di Napoli e Inter? La Juventus può davvero lottare per il titolo? Como o Bologna: chi può essere la sorpresa per la Champions? Il 3X3 di GOAL

Antonio Torrisi - Sembra quasi la continuazione naturale del finale della scorsa stagione. Una costola di un campionato che sembrava essersi consumato in maniera già abbastanza goffa, ma comunque avvincente e spettacolare, con Napoli e Inter che quasi quello Scudetto lì non volevano vincerlo, o almeno hanno involontariamente provato in tutti i modi a perderlo, a turno, e che alla fine se lo sono conteso all'ultimo atto. Ecco: va bene la lotta per il titolo apertissima. È un bene per tutti, per il calcio italiano, per chi lo guarda da fuori. Perfetto: però non si possono ignorare le responsabilità delle formazioni di Antonio Conte e Cristian Chivu in alcuni passaggi a vuoto che ci sono stati, su.

Non si può dire che almeno una delle due non avrebbe potuto trovarsi, a questo punto, e anche se son passate solo dieci giornate, un po' più in là rispetto al gruppone che sta alimentando le speranze di un campionato vivo. Lo abbiamo voluto tutti? Certo: oh, chi è che non vorrebbe una lotta a quattro squadre fino alla fine? Su questo non si può e non si deve discutere.

Poi è vero, analizzando il calendario si può dire che il Napoli le ha vinte quasi tutte. Ecco, "quasi", però. Per l'Inter è diverso: le sconfitte, soprattutto le due contro Juventus e Napoli, pesano e non poco. Insomma: entrambe avrebbero potuto trovarsi con più gap in vetta. E se adesso si parla di lotta Scudetto apertissima è anche per loro. Dite che incide l'impegno nelle altre competizioni? Sì, ma fino a un certo punto. E allora benvenuti nel campionato di Serie A 2024/2026: il naturale "capitolo 2" di quello deciso all'ultima giornata. Almeno per ora.