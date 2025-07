Accertamenti per il presidente biancoceleste, trasportato al Policnico Gemelli di Roma: "Ma quale malore, nessun malore".

Claudio Lotito, presidente della Lazio, è stato ricoverato all'ospedale Policlinico Gemelli di Roma dopo aver accusato, sembrerebbe, un malore nel pomeriggio di martedì, 8 luglio. Secondo il quotidiano La Repubblica, il numero uno biancoceleste attualmente sotto osservazione, sarebbe stato trasferito presso l'Unità Coronarica della struttura per effettuare accertamenti.

Per ora non sono ancora chiare le cause che hanno portato al presunto malore di Lotito, nè le sue attuali condizioni dopo l'ingresso al Policnico Gemelli di Roma, ma il presidente della squadra capitolina, 68 anni, dovrebbe trascorrere la notte sotto osservazione.

Lotito, senatore di Forza Italia e non solo presidente della Lazio, avrebbe avuto un mancamento proprio in Senato. Trasportato da Palazzo Madama in ambulanza a causa dei problemi respiratori, per il numero biancoceleste è stato necessario l'immediato trasferimento al Policlinico Gemelli sito nel quartiere Trionfale di Roma.