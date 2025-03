Lotito è orgoglioso: "Lazio unica con due Collari d'oro". Ma cosa sono?

Il presidente della Lazio, Lotito, gonfia il petto: "Vogliamo fare in modo che questi colori portino a trofei importanti".

Claudio Lotito ci tiene a ricordare cioè che la Lazio è riuscita a conquistare nel corso della sua storia. Non solo coppe e trofei come squadra, sul campo, ma anche ulteriori riconoscimenti di cui è particolarmente orgoglioso. Parliamo ad esempio del premio 'Collare d'oro', di cui ha parlato il presidente biancoceleste nella giornata di lunedì.

A margine di un nuovo appuntamento per celebrare i 125 anni della Lazio, Claudio Lotito ha parlato dalla Regione Lazio per dare un messaggio ai tifosi biancocelesti in vista del futuro, citando proprio l'onoreficenza del collare d'oro vinta dalla sua società in due occasioni distinte nel corso degli ultimi due decenni.

Ogni anno il Collare d'Oro viene conferita ad atleti, dirigenti e società: "Siamo l’unica squadra che ha due collari d’oro" ha detto Lotito a tal proposito. "Siamo stati definiti ente morale, c’è un connubio insuperabile tra la società civile e i colori biancocelesti. Vogliamo essere diversi nei sentimenti, nel modo di fare calcio, esaltare il merito ed essere uniti".