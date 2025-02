Lotito contro arbitri e VAR dopo Inter-Lazio: "Quello che succede da anni è sotto gli occhi di tutti, anche se qualcuno fa finta di non vederlo"

Inter vs Lazio

Il presidente della Lazio ha parlato dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia contro l'Inter e ha risposto sull'episodio del goal di Arnautovic.

Le polemiche arbitrali successive alla sfida dei quarti di finale di Coppa Italia tra Inter e Lazio continuano ad alimentare il dibattito.

Il match, conclusosi con la vittoria per 2-0 dei nerazzurri, ha visto diversi episodi contestati dalla squadra capitolina, con decisioni arbitrali ritenute quanto meno discutibili dalle parti di Formello.

In particolare, la posizione di De Vrij in occasione del goal di Arnautovic continua a far discutere, soprattutto dopo che l'AIA ha confermato la regolarità dell'azione e l'operato dell'arbitro Fabbri e del VAR Chiffi.

L'articolo prosegue qui sotto

A gettare ulteriore benzina sul fuoco è il presidente biancoceleste Claudio Lotito, che ha espresso il proprio punto di vista in un'intervista rilasciata al quotidiano Il Messaggero.