Il presidente della Lazio promette battaglia: "Lega Serie A marginale, decide la Serie C: stiamo scherzando?".

Una clamorosa battaglia legale rischia di spaccare il calcio italiano. Ad annunciarla è Claudio Lotito.

Il presidente della Lazio, intervistato da 'la Repubblica', anticipa la possibile mossa della Lega Serie A.

Lotito si lamenta per il trattamento ricevuto dai club ed in particolare per il poco peso politico riservato dalla FIGC alle società di A.