Piccoli FiorentinaGetty
Vittorio Rotondaro

Losanna-Fiorentina 1-0, pagelle e tabellino: Kana-Biyik e Sigua fanno la differenza, Nicolussi Caviglia e Piccoli senza mordente

Ennesima sconfitta per la Fiorentina: a Losanna passano i padroni di casa grazie a Sigua. Viola costretti a disputare i playoff di Conference League.

Ultimo turno della League Phase di Conference League indigesto per la Fiorentina che, in quel di Losanna, esce sconfitta e si vede costretta a disputare i prossimi playoff di febbraio in cui sarà testa di serie. Stessa sorte per gli svizzeri, scivolati al nono posto proprio in extremis.

Atteggiamento quasi 'balneare' delle due formazioni, in evidente contrasto con la nebbia che per qualche minuto obbliga l'arbitro a interrompere il gioco: visibilità ridotta, e forse è meglio così. L'unico tentativo viola è una girata di Piccoli, mentre nell'altra area Martinelli se la cava su Bair.

Il contesto migliora - non che ci voglia troppo - nella ripresa ma, purtroppo per la Fiorentina, è il Losanna a sorridere: Kana-Biyik crossa per Sigua che di testa buca un non irreprensibile Martinelli. Il giovane portiere viola si riscatta su Lekoueiry, poi Vanoli mette in campo l'artiglieria pesante: dentro in un colpo solo Kean, Mandragora e Gudmundsson, che però non cambiano la sostanza di una serata in linea con la stagione deficitaria di una squadra in evidente stato confusionale.

  • PAGELLE LOSANNA

    Bair (6.5) mette in apprensione la retroguardia viola, Kana-Biyik (6.5) offre un cioccolatino a Sigua (7) che si regala una notte da sogno.

    Voti Losanna (4-3-1-2): Letica 6; Soppy 6.5, Mouanga 6.5, Sow 6.5, Fofana 6 (86' Abdallah s.v.); Sigua 7 (71' Custodio 6), Roche 6, Butler-Oyedeji 6 (79' Poaty s.v.); Lekoueiry 6; Bair 6.5, Kana-Biyik 6.5 (71' Ajdini 6). All. Zeidler.

  • PAGELLE FIORENTINA

    Altra parentesi negativa per Piccoli (5) che non riesce a scrollarsi di dosso le scorie della pressione: anche a Losanna va in scena l'ennesima prova deludente. Nicolussi Caviglia (5) saltato troppo facilmente da Kana-Biyik nell'azione del goal. Fortini (5.5) in ritardo su Sigua, non perfetto nemmeno Martinelli (5.5) che evita il 2-0 poco dopo.

    Voti Fiorentina (3-5-2): Martinelli 5.5; Pongracic 6, Pablo Marì 6, Viti 6; Kouadio 5 (83' Dodò s.v.), Richardson 5.5 (71' Mandragora 6), Nicolussi Caviglia 5, Sohm 5.5, Kouamé 5.5 (55' Fortini 5.5); Dzeko 5.5 (71' Gudmundsson 5.5), Piccoli 5 (71' Kean 6). All. Vanoli.

  • TABELLINO LOSANNA-FIORENTINA

    Marcatori: 58' Sigua

    LOSANNA (4-3-1-2): Letica 6; Soppy 6.5, Mouanga 6.5, Sow 6.5, Fofana 6 (86' Abdallah s.v.); Sigua 7 (71' Custodio 6), Roche 6, Butler-Oyedeji 6 (79' Poaty s.v.); Lekoueiry 6; Bair 6.5, Kana-Biyik 6.5 (71' Ajdini 6). All. Zeidler.

    FIORENTINA (3-5-2): Martinelli 5.5; Pongracic 6, Pablo Marì 6, Viti 6; Kouadio 5 (83' Dodò s.v.), Richardson 5.5 (71' Mandragora 6), Nicolussi Caviglia 5, Sohm 5.5, Kouamé 5.5 (55' Fortini 5.5); Dzeko 5.5 (71' Gudmundsson 5.5), Piccoli 5 (71' Kean 6). All. Vanoli.

    Arbitro: D'hondt (Belgio)

    Ammoniti: Kean (F), Fortini (F), Lekoueiry (L)

    Espulsi: -

