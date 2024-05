Loris Karius rimane senza squadra: si libera dal Newcastle a parametro zero

Il portiere lascia i Magpies per la fine del suo contratto: negli scorsi mesi è stato accostato al mercato italiano.

La possibilità c'era già stata un anno fa, ma complice la qualificazione in Champions League e la divisione delle competizioni dei Magpies si è preferito prolungare per un'altra stagione il suo contratto. Adesso, però, è arrivato il momento di dirsi addio.

Loris Karius lascia il Newcastle alla fine di giugno: a comunicarlo, con una nota ufficiale, è stata proprio la società bianconera.

Si chiude, così, l'avventura con i Magpies per il portiere ex Liverpool: e, chissà, forse anche quella in Premier League.