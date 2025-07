Lookman tra Atalanta e tentazioni: dall'Inter al Napoli passando per Arsenal, Atletico Madrid e PSG, le ipotesi sul futuro

Inter e Napoli le italiane che strizzano maggiormente l'occhio ad Ademola Lookman, all'estero corteggiato da Arsenal e Atletico. E il PSG...

Uno come Ademola Lookman, non può che far gola.

Parliamo dell'arma in più nell'ascesa italiana ed europea dell'Atalanta di Gian Piero Gasperini, di un profilo in grado di spostare gli equilibri sia in Serie A che al di fuori dei nostri confini.

Lo ha dimostrato trascinando la Dea alla vittoria dell'Europa League nel 2024, lo ha confermato con costanza negli anni trascorsi nel nostro calcio: Ade è fortissimo e lo sanno anche le big, nostrane e non, che da tempo strizzano l'occhio alla freccia nigeriana di proprietà dei Percassi.

Dalle queste parti Inter (che al momento sembra avanti alle altre) e Napoli, in giro per il continente Arsenal e Atletico Madrid. Senza tralasciare il recente passato, che circa un anno fa ha visto Lookman flirtare da vicino col PSG salvo poi ricucire lo strappo di mercato e restare a Bergamo.

Top player dell'Atalanta sì, ma anche oggetto dei desideri: quale futuro per l'attaccante? Certezza nell'operazione riscatto di Juric o eventuale addio? Squadra per squadra, analizziamo perché ciascuna pretendente è attratta da Lookman, le cifre e i possibili scenari su presente e futuro del classe '97.