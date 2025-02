Lookman e Kolasinac verso il rientro per Atalanta-Bruges, Gasperini: "Entro lunedì in gruppo, possibile convocazione in Champions League"

L'allenatore dell'Atalanta rivela il piano per il rientro dei due calciatori: "Tra domani e lunedì proveremo ad aggregarli in gruppo per convocarli".

L’Atalanta non va oltre un amaro pari a reti inviolate in casa, al Gewiss Stadium, contro il Cagliari ma in casa orobica arrivano buone notizie dall’infermeria.

Come ha confermato in conferenza stampa il tecnico, Gian Piero Gasperini, Sead Kolasinac e Ademola Lookman potrebbero essere della partita in occasione del match contro il Club Bruges.

Un doppio recupero fondamentale per l’Atalanta, chiamata a rimontare l’1-2 dell’andata in Belgio nei Playoff di Champions League per staccare il pass per gli ottavi di finale.