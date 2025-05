Longoria avvisa per Luis Henrique: "Non c'è solo l'Inter, vogliamo cederlo prima del 30 giugno"

Il presidente del Marsiglia ha parlato del brasiliano, obiettivo concreto dell'Inter: "Ci sono discussioni con diversi club".

Il mercato si avvicina sempre di più, con una prima finestra che sarà aperta dal 1 al 10 giugno; sessione aggiunta per il Mondiale per Club che inizierà a metà del mese. E tra i giocatori che sono al centro di trattative c'è Luis Henrique del Marsiglia.

Sul brasiliano si è mossa da tempo l'Inter, che ha già portato avanti dialoghi intensi con il club francese e soprattutto con l'entourage del giocatore.

A Footmercato, Pablo Longoria, presidente del Marsiglia, ha confermato l'addio di Luis Henrique spiegandone i motivi ma ha anche avvertito che gli interessamenti per il giocatore non si fermano all'Inter. I nerazzurri insomma per finalizzare l'operazione dovranno superare la concorrenza. Di seguito le dichiarazioni di Longoria e le ultime sulla trattativa.