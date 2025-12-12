Locatelli sostituito e fischiato, cosa succede col capitano della Juventus: le parole di Spalletti e il futuro del centrocampista

Il rapporto tra Luciano Spalletti e Manuel Locatelli proprio non decolla.

I due, d'altronde, si erano già incrociati in Nazionale e le cose non erano andate benissimo. Anzi. Il centrocampista della Juventus era stato tagliato dai convocati per Euro 2024 con l'allora Ct che gli aveva preferito l'ex compagno Fagioli.

Una volta arrivato alla Juventus però Spalletti si è ritrovato Locatelli che a Torino in questi anni è stato uno dei pochi punti fermi. In campo e fuori.

L'allenatore ha così cercato di ricostruire il rapporto mettendolo al centro del progetto e confermandolo come capitano. Ma qualcosa tra Spalletti e Locatelli negli ultimi giorni sembra essersi rotto. Di nuovo.