Lobotka recupera per Napoli-Genoa? Le ultime sulle sue condizioni e chi giocherebbe al suo posto

SSC Napoli vs Genoa

Lo slovacco si è fatto male a Lecce e ora preoccupa Conte: le sensazioni in vista di Napoli-Genoa, in programma domenica 11 maggio.

L'ennesima piccola macchia a sporcare parzialmente l'ennesima vittoria. Il Napoli si è imposto a Lecce per 1-0, mantenendo i tre punti di vantaggio sull'Inter e avvicinandosi ulteriormente allo Scudetto, ma ha perso Stanislav Lobotka.

Problema a una caviglia per il centrocampista slovacco, costretto a uscire dal campo nel secondo tempo. E problema anche per Antonio Conte, che ora rischia di dover fare a meno del proprio metronomo di centrocampo in vista del rettilineo finale del campionato.

La prima delle ultime tre partite che attendono il Napoli è quella contro il Genoa, posticipo domenicale in programma al Diego Armando Maradona alle 20.45 dell'11 maggio. Lobotka ci sarà? Le ultime sulle sue condizioni.