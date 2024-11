Stanislav Lobotka è tornato ad allenarsi coi compagni dopo l'infortunio in Nazionale, ma lo slovacco resta in dubbio per Inter-Napoli di domenica.

Il Napoli si avvicina alla supersfida di domenica sera contro l'Inter col rebus legato all'impiego o meno di Stanislav Lobotka. Il centrocampista slovacco - reduce dall'infortunio muscolare patito in Nazionale - ha compiuto progressi ed è pressoché recuperato, ma rimane in dubbio per il match che opporrà la squadra di Conte ai nerazzurri. Lobotka gioca Inter-Napoli? Vediamo quali sono le condizioni del play partenopeo.