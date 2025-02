Lo strano paradosso di Leao con Conceiçao: più decisivo quando subentra dalla panchina

Da quando Conceiçao si è seduto sulla panchina del Milan, Leao è risultato decisivo soprattutto partendo dalla panchina.

Il calcio, si sa, non è una scienza esatta, ma i dati e i numeri possono dare una mano a decifrarlo in minima parte: nel caso di Rafael Leao, questi ultimi sono abbastanza eloquenti.

Prendendo in esame la gestione di Sergio Conceiçao, l'attaccante portoghese si è rivelato una vera e propria arma letale maggiormente a gara in corso, mentre quando è stato schierato nell'undici titolare non sempre ha reso secondo le aspettative.

Una sorta di paradosso pronto a tornare d'attualità in vista dell'imminente sfida del ritorno del playoff di Champions League che il Milan disputerà contro il Feyenoord.