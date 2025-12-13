Lo spauracchio Berardi non c'è, ma Volpato spaventa il Milan: solo Dimarco e Nico Paz hanno prodotto più assist

Uno spauracchio in meno. Domenico Berardi, domenica, non ci sarà così come non c'era sabato scorso contro la Fiorentina, a causa dell'infortunio muscolare rimediato otto giorni prima in casa del Como.
Per il Milan, al netto del dispiacere per un calciatore già vittima di un gravissimo infortunio poco meno di due anni fa, si tratta di un'ottima notizia. In primis perché Berardi è il capitano e leader del Sassuolo. E poi perché spesso e volentieri contro i rossoneri si è scatenato: proprio lui ha di fatto provocato l'esonero di Massimiliano Allegri nel 2014.
Attenzione, però: al posto di Berardi giocherà un altro mancino che ama partire da destra come Cristian Volpato. E, rendimento alla mano, il passaggio di consegne rischia di essere meno traumatico del previsto per il Sassuolo e meno tranquillo per il Milan.