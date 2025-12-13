Lo spauracchio Berardi non c'è, ma Volpato spaventa il Milan: solo Dimarco e Nico Paz hanno prodotto più assist

Volpato è uno dei protagonisti del buon momento del Sassuolo. Nelle ultime quattro partite in cui è sceso in campo, o dalla panchina, o dal primo minuto, è quasi sempre riuscito a lasciare il segno in termini di goal o assist.

Solo a Como il talento proveniente dalle giovanili della Roma è rimasto a secco: i lariani hanno vinto 2-0. Ma per il resto lo score è più che buono: un goal alla Fiorentina, più tre assist rispettivamente contro i viola, il Pisa e il Cagliari. Totale: una rete e tre assist. Con il Sassuolo che ha conquistato sette punti sui nove disponibili.

Come rivela Opta, Volpato in quattro partite si è avvicinato all'intero bilancio offensivo delle precedenti 37 collezionate in Serie A: tre goal e due assist. A conferma di come il suo momento di forma sia particolarmente importante.