Lo sfogo di Salah potrebbe costare caro: il Liverpool riflette se convocarlo contro l’Inter

Uno sfogo diretto e frontale che mette nel mirino il club e l’allenatore e che potrebbe avere ripercussioni importati nei confronti di Momo Salah, ex stella del Liverpool ormai ai margini del club.
Dopo la terza panchina consecutiva in campionato, l’attaccante egiziano si è presentato davanti ai microfoni attaccando il club e l'allenatore Slot.
Parole che ovviamente mettono in discussione il prosieguo della sua avventura al Liverpool, ma che potrebbero avere ripercussioni importanti già nell’immediato, a iniziare dalla sfida di Champions contro l’Inter di domani.