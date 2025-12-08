Pubblicità
Liverpool v Sunderland - Premier LeagueGetty Images Sport
Nino Caracciolo

Lo sfogo di Salah potrebbe costare caro: il Liverpool riflette se convocarlo contro l’Inter

Dopo la terza panchina consecutiva, l’attaccante ha attaccato il Liverpool e Slot: dichiarazioni che il club non ha gradito, tanto da valutare la sua esclusione dai convocati per la sfida di Champions contro l’Inter.

Uno sfogo diretto e frontale che mette nel mirino il club e l’allenatore e che potrebbe avere ripercussioni importati nei confronti di Momo Salah, ex stella del Liverpool ormai ai margini del club.

Dopo la terza panchina consecutiva in campionato, l’attaccante egiziano si è presentato davanti ai microfoni attaccando il club e l'allenatore Slot.

Parole che ovviamente mettono in discussione il prosieguo della sua avventura al Liverpool, ma che potrebbero avere ripercussioni importanti già nell’immediato, a iniziare dalla sfida di Champions contro l’Inter di domani.

