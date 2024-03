Lo sfogo di Kean: "Ho deluso tutti, è stata molto dura"

L'attaccante bianconero torna a parlare e racconta il mancato trasferimento dalla Juventus all'Atletico Madrid.

Moise Kean non scende in campo ormai da quasi tre mesi. L'ultima sua apparizione, per pochi minuti, risale infatti proprio alla gara d'andata tra Juventus e Napoli.

Poi lo stop forzato, che avrebbe dovuto tenerlo fuori solo per poche settimane e invece ha condizionato non solo il presente ma anche il futuro di Kean.

A gennaio infatti l'attaccante è stato ad un passo dal trasferimento all'Atletico Madrid, prima che le sue condizioni fisiche facessero saltare tutto dopo le visite mediche.

Un momento difficile che Kean ha raccontato in un vlog pubblicato sul suo canale Youtube.